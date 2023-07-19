Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nda Gençler Yaz Tatili Geçiriyor

Her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı, gençlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Gençler, sanat ve sportif etkinliklerle dolu dolu bir yaz tatili geçirme imkanı buluyor. Kamp, 2023 yaz sezonu boyunca devam edecek.

Her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı bu yıl da gençlerin buluşma noktası oldu. Kampa katılarak tatil yapma imkanı bulan gençler, sanat ve sportif branşlarda düzenlenen etkinliklerle de dolu dolu biz yaz geçirme imkanı buluyor.

Beyoğlu Belediyesi Kefken Gençlik Kampı'nda 2023 yaz sezonu başladı. Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kamp yoğun ilgi görüyor. Gruplar halinde bir hafta boyunca kampta tatil yapma imkanı bulan öğrenciler, sanat ve sportif branşlarda düzenlenen etkinliklerle de kendilerini geliştiriyor. Yaz sonuna kadar devam edecek olan kampa katılma imkanı bulan gençler; Bilim atölyeleri, okçuluk, tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikle dolu dolu bir yaz tatili geçirme imkanı bulacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların kapanmasıyla birlikte öğrencileri Kefken Gençlik Kampı'nda misafir etmeye başladıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kefken Gençlik Kampımızda öğrencilerimiz için dolu dolu etkinlikler hazırladık. Spordan kültür sanata, Bilim Atölyelerinden tiyatroya kadar onlarca branşta etkinliklerimiz var. Çocuklarımız bu kampta hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de geçmiş eğitim yılının stresini üzerlerinden atıyorlar" dedi.

Başkan Yıldız, gençlerin Kefken Kampında yeni arkadaşlıklar edinme imkanı bulduklarını da ifade ederek, "Kampımız gençlerimizin sosyalleşmesi ve kendilerine olan güvenlerinin artması için de önemli bir merkez. Tabii ki sadece öğrencilerimizi ağırlamıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan gençlerimizi de buradan istifade ediyorlar. Kampa katılan gençlerimizin ulaşımını da yine belediye olarak biz karşılıyoruz. Gençlerimizin yeni eğitim yılına eğlenmiş ve dinlenmiş olarak katılmaları noktasında Kefken Gençlik Kampımızı çok değerli buluyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL