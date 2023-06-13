Beymen'den Babalar Günü için hediye önerileri

Beymen, Babalar Günü için müşterilerine hediye seçenekleri sunuyor. Ünlü markaların ürünleri arasında ayakkabı, çanta, parfüm, teknolojik ürünler ve aksesuarlar yer alıyor.

Beymen, Babalar Günü için hediye önerilerini müşterileri ile paylaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beymen, ayrıcalıklarla dolu hediye dünyası ile babalar için benzersiz hediye seçenekleri sunuyor.

Ünlü markaların casual ve klasik tasarımlarından şık ayakkabı ve çanta modellerine, niş parfümlerden teknolojik ürünlere ve zengin aksesuar çeşitlerine uzanan Babalar Günü hediye seçenekleri, Beymenlerde, beymen.com adresinde müşterileri bekliyor.

Fonksiyonel ve rahat tasarımlarıyla özgür kombin seçenekleri sunan Beymen Collection, klasik stil sahibi babalar için Kiton, Isaia, Zegna, seçkin hazır giyim koleksiyonlarıyla Brunello Cucinelli, Tom Ford, Etro, Balmain'in de aralarında yer aldığı dünyaca ünlü markaların 2023 yaz koleksiyonları bu Babalar Günü'nde de babasını sevindirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak.

Sokak modası ve klasik giyim kodlarını güncelleyen Academia, polo yaka tshirt seçenekleriyle Beymen Collection, Fedelli, Corneliani, Canali ve Sandro, yazın vazgeçilmezi desenli gömlek alternatifleriyle Amiri ve Versace Babalar Günü için ideal hediye seçenekleri sunuyor.

Paul Smith gibi pek çok markanın Beymenlerde ve beymen.com adresindeki marin temasından tropik çiçeklere ve art deco desenlere uzanan geniş desen ve renk seçeneklerindeki mayolar babaların tatil stilini tamamlıyor.

Tom Ford, Alexander McQueen, Valentino Garavani, Tod's, Santoni, Ferragamo, Henderson, Bontoni, Barrett, Magnanni markalarının 2023 yaz koleksiyonlarındaki ayakkabı ve çanta modelleri hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Beymenlerde exclusive olarak satışa sunulan Kilian, Maison Francis Kurkdijan, Creed, Xerjoff, Byredo'nun aralarında yer aldığı ünlü niş parfüm markalarının en yeni parfüm seçenekleri de müşterilere sunuluyor.

Beymen Çanta'nın cüzdan kemer setleri ve fonksiyonel çantaları, Grevi, Heron Preston ve Doria'nın şapkaları, Boga, Thompson, Tateossian ve Begum Khan'ın kol düğmeleri arasından babaların tarzına uygun seçenekler bulunabiliyor.

Teknoloji tutkunu babalar için Lexon ve Logitech bluetooth hoparlörler, Fuji, Polaroid ve Leica fotoğraf makinaları arasından hediye seçimi yapılabiliyor.