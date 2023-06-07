Beymen Club Erkek 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Babalar Günü için Hediye Seçenekleri Sunuyor

Beymen Club Erkek 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, stili, konforlu ve güncel tasarımları, geniş renk ve model alternatifleri ile babaların her moduna eşlik edecek hediye seçenekleri sunuyor. Şirket açıklamasına göre, "ikonik" Beymen Club kazının en yalın halini taşıyan imza niteliğindeki polo tshirtler ve gömlekler bu Babalar Günü'nde de şık tarzından ödün vermeyen babalar için seçenek olarak öne çıkıyor. Kumaş, renk, desen ve kalıplarıyla comfort fit ketenden armürlü non-iron modellere uzanan alternatifleriyle Beymen Club gömlekler ile babaların tarzı tamamlanabiliyor. Rahatı ve konforu hayatından eksik etmeyen babalar için Beymen Club'ın ikonik polo t-shirt'leri geniş bir renk skalasında farklı kumaş ve desenlerle buluşuyor. Yaz aylarının habercisi keten pantolonlar, şortlar ve mayolar sıcak yaz için ideal hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Aksesuar grubunda yer alan çantalar, kemer ve bileklikler babaların kombinlerine şıklık katıyor.

Beymen Club Erkek 2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, stili, konforlu ve güncel tasarımları, geniş renk ve model alternatifleri ile babaların her moduna eşlik edecek hediye seçenekleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, "ikonik" Beymen Club kazının en yalın halini taşıyan imza niteliğindeki polo tshirtler ve gömlekler bu Babalar Günü'nde de şık tarzından ödün vermeyen babalar için seçenek olarak öne çıkıyor.

Kumaş, renk, desen ve kalıplarıyla comfort fit ketenden armürlü non-iron modellere uzanan alternatifleriyle Beymen Club gömlekler ile babaların tarzı tamamlanabiliyor.

Rahatı ve konforu hayatından eksik etmeyen babalar için Beymen Club'ın ikonik polo t-shirt'leri geniş bir renk skalasında farklı kumaş ve desenlerle buluşuyor.

Yaz aylarının habercisi keten pantolonlar, şortlar ve mayolar sıcak yaz için ideal hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Aksesuar grubunda yer alan çantalar, kemer ve bileklikler babaların kombinlerine şıklık katıyor.