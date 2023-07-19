Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de Sahile Akın

Temmuz ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de vatandaşlar sahile akın etti. Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Beylikdüzü Gürpınar ve Büyükçekmece sahillerinde serinlemek için insanlar denize girerken, ailecek sıcak havanın tadını çıkardı. Arkadaşları ile denize gelen bir genç ise, 'Havalar çok sıcak olduğundan dolayı biz de arkadaşlarla serinlemeye geldik. Her gün olduğu gibi bugün de denizdeyiz' dedi. - İSTANBUL

Temmuz ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de vatandaşlar sahile akın etti.

Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti. Beylikdüzü Gürpınar ve Büyükçekmece sahillerinde serinlemek için insanlar denize girerken, ailecek sıcak havanın tadını çıkardı.

"Arkadaşlarla serinlemeye geldik"

Arkadaşları ile denize gelen bir genç ise, "Havalar çok sıcak olduğundan dolayı biz de arkadaşlarla serinlemeye geldik. Her gün olduğu gibi bugün de denizdeyiz" dedi. - İSTANBUL