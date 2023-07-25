Beylikdüzü'ndeki yaşlı bakım evinde çıkan yangın sonucu 23 kişi dumandan etkilendi

Beylikdüzü'nde bulunan yaşlı bakım evinin çatısında çıkan yangın sonucu 2'si personel toplam 23 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası tüm bakım evi sakinleri tahliye edildi ve dumandan etkilenenler hastanelere sevk edildi.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yaşlı bakım evinin çatı katında çıkan yangınla ilgili İstanbul Valilği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "25 Temmiz 2023 günü saat: 18.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bakım merkezinin çatı katında yangın çıkmış, olay yerine ivedilikle İtfaiye, AFAD, Emniyet ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2'si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakım evi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir" denildi.