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Beylikdüzü'ndeki yaşlı bakım evinde çıkan yangın sonucu 23 kişi dumandan etkilendi

Yaşam Haberleri

Beylikdüzü'nde bulunan yaşlı bakım evinin çatısında çıkan yangın sonucu 2'si personel toplam 23 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonrası tüm bakım evi sakinleri tahliye edildi ve dumandan etkilenenler hastanelere sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde 75 kişinin kaldığı yaşlı bakım evinin çatısında çıkan yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada 2'si personel toplam 23 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yaşlı bakım evinin çatı katında çıkan yangınla ilgili İstanbul Valilği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "25 Temmiz 2023 günü saat: 18.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bakım merkezinin çatı katında yangın çıkmış, olay yerine ivedilikle İtfaiye, AFAD, Emniyet ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2'si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakım evi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir" denildi.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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