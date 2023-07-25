Beylikdüzü'nde Özel Bakım Merkezinde Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
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Beylikdüzü'nde bulunan özel bakım merkezinin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek ambulanslara götürülüyor.
Beylikdüzü'nde özel bakım merkezinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kavaklı Mahallesi Er Sokak'taki 4 katlı merkezin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Özel bakıma ihtiyaç duyan bireylere hizmet veren merkezdeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Merkezdeki yaşlılar tahliye edilerek, ambulanslara götürülüyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Yaşam