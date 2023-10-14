Beylikdüzü'nde Otomobil Ekmek Fırınına Daldı, 1 Kişi Yaralandı

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ekmek fırınına daldı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ekmek fırınına daldı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RY 2740 plakalı otomobil, sokaktaki ekmek fırınına daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekmek almaya gelen bir müşteri, yaralanarak hastaneye kaldırılırken, işyerinde hasar oluştu.