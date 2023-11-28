Beylikdüzü'nde Mobilya İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir mobilya üretimi yapılan iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Beylikdüzü'nde mobilya üretimi yapılan iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakuplu Mahallesi Yakuplu Caddesi'ndeki üç katlı ahşap mobilya üretimi yapılan iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle çatı kullanılamaz hale geldi.