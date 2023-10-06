Beylikdüzü'nde Iraklı ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı

Beylikdüzü'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının, Irak uyruklu bir şahsın evi ateşe vermesi sonucu çıktığı iddia ediliyor. Yangın sırasında evde olan oğlu olduğunu düşünen anne sinir krizi geçirdi.

Beylikdüzü'nde Iraklı ailenin evinde yangın çıktı

Oğlunu dışarıda göremeyen anne, yangında kaldığını düşünerek sinir krizleri geçirdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Iraklı bir ailenin yaşadığı apartman dairesinde, bir anda dumanlar yükseldi. Marmara Mahallesinde 9 katlı blokların bulunduğu sitede ara kattaki yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Irak uyruklu bir şahsın yaşadığı daireyi evin fertlerinden birisinin ateşe verdiği iddia edildi. Yangın olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, oğlunun yanan evde olduğunu düşünen anne çığlıklar içinde gözyaşlarına boğuldu. Sinir krizi geçirdi. Gözüyaşlı anneye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri ile olay yerine gelen belediye sağlık görevlileri yaptı. Anne, evde kimse olmadığı söylenerek sakinleştirildi.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 9 katlı sitenin 2. katındaki dairede ailesi ile yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Bir süre sonra alevler büyürken apartmandaki vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Mahalle'de ve sitede büyük bir panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şahsın annesi içeride oğlunun olduğunu düşünerek çığlıklar içinde ağladı. Arapça konuşan aile ile irtibatı da yoldan geçen arapça bilen vatandaşlar sağladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan veya mahsur kalan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye üst katları da kontrol ederek olay yerinden ayrıldı.

Konu ile ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.