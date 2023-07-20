Beylikdüzü'nde ev sahibi kiracısına küfür ve tehditler savurdu

Beylikdüzü'nde bir ev sahibi, kiracısına küfür ve tehditler savurarak evden çıkmasını istedi. Kiracının o anları kayıt altına alması üzerine ev sahibi kibarlaşarak üslubunu değiştirdi.

Beylikdüzü'nde kiracısına "Oğlum geliyor, evden çıkın" diyen ev sahibi, gece yarısı kapıya dayandı. Küfür ve tehditler savurarak kapıyı yumruklayan ev sahibi, kiracısının o anları kayıt altına alması üzerine bir anda kibarlaşarak üslubunu değiştirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir ev sahibi birden fazla boş dairesi olmasına rağmen kiracısına "Oğlum geliyor, evden çıkın" diyerek evini boşaltmak istedi. Kiracının "Hayır" cevabı üzerine gece yarısı eşi ile birlikte kapıya dayanan ev sahibi, küfür ve tehditler savurdu. Kiracı kadının o anları cep telefonu ile kayda alması üzerine ev sahibi bir anda sakinleşerek, konuşmasını değiştirdi. Küfür ve tehditler savurduğunu reddeden adam, kapının kapanmasıyla yeniden küfür etmeye başladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL