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Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Yangını: Park Halindeki Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi

Beylikdüzü'nde bulunan bir binanın önündeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın sonucunda park halindeki bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve doğal gaz ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.