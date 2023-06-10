Beylikdüzü'nde bulunan Karamel adlı köpek Fransa'da sahiplenilecek

? BEYLİKDÜZÜ ilçesinde hayvan severlerin metrobüs girişinde üzgün ve tepkisiz bir halde bulduğu, tedavi ettirdiği Karamel adlı köpeğe, Fransa'dan talip çıktı. Sağlığı düzelen ve gün geçtikçe neşesi yerine gelen Karamel, hayvan severlerin çabaları sayesinde 13 Haziran'da Paris'e gidiyor. Karamel'le ilgilenen ve masraflarını karşılayan hayvan sever Bengü Ayyıldız Demirören Haber Ajansı'na (DHA) Karamel'in hikayesini anlattı.

Beylikdüzü'nde metrobüs girişinde üzgün halleriyle dikkat çeken ve yemek yemeyen Karamel adlı köpeğin görüntüleri hayvan severler tarafından Mayıs ayında sosyal medyada paylaşıldı ve Fransa'nın başkenti Paris'ten bir hayvan sever, Karamel'i sahiplenmeye karar verdi. Tweeter'da 'Badiko' adlı hesabın sahibi Bengü Ayyıldız, Karamel'in bulunma ve sahiplenilme sürecini DHA mikrofonuna şöyle anlattı;

'Karamel'in metrobüs girişinde üzgün üzgün yatışını bir hayvan sever fark etmiş. Beni etiketlemişler 'yardım et bir şeyler yapalım diye' ancak görmemişim. Sonra Karamel'i sahiplenmek isteyen Şirin Hanım 'Ben Fransa'dayım, Karamel'i sahiplenmek istiyorum, lütfen biri bana yardım etsin, uzaktayım' diye beni etiketlemiş. Onu görünce bende hemen Şirin Hanım ile irtibata geçtim. Hemen kliğine alalım, işlemlerine başlayalım ve annesine gönderelim istedim. Sağ olsunlar hayvan severler, gece aradılar ama bulamadılar sonra sabah tekrar gittiler ve buldular.?

TEDAVİSİ YAKLAŞIK 20 BİN LİRE TUTTU

Karamel'i Göktürk mahallesindeki veteriner kliniğine getirerek tedavisini üstlenen Bengü Ayyıldız, tüm masrafların yaklaşık 20 bin TL olduğunu ve bu maliyetin kendisi tarafından karşıladığını belirtti. Ayyıldız, sosyal medyadaki hesaplardan diğer gönüllülerle birlikte iletişim halinde olduklarını ve tamamen bir 'gönüllük çabasıyla' sokak hayvanlarına yardım ettiklerini ifade etti. Karamel'in evcil bir hayvan olduğunu ve sokağa atıldığını vurgulayan Ayyıldız, tedavi edildikçe ve ilgilenildikçe köpeğin psikolojinin giderek çok daha iyi duruma geldiğini kaydetti.

'İLK HALİYLE ŞU ANDAKİ HALİ ARASINDA ÇOK FARK VAR'

Göktürk'teki kliniği işleten ve Karamel'in tedavisini üstlenen Dr. Himmet Ekici, Karamel'in tedavi edildikçe çok hızlı bir şekilde psikolojisinin düzeldiğine ve neşelendiğine dikkat çekerek 'İlk geldiğindeki hali ile şu andaki hali arasında sağlık açısından da çok fark var. Deri ve tüy bozuklukları, gözlerde ve ağızda akıntılar vardı. Tabi bakımı yapılmamış ve ilgilenilmemiş bir köpeğin tüm sağlık sorunları Karamel için de mevcuttu' dedi.

SOKAĞA ATILAN HAYVANLAR KORKUDAN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRIYOR

Sokağa atılan evcil hayvanların ve sokakta yaşayan hayvanların, dışarıdan gelen saldırılardan zamanla kendilerini korumak için saldırgan olduğunu vurgulayan Dr. Ekici 'Yıllarca evde yaşamış olan bir köpek, ne kadar içgüdüyle hareket ederse etsin evden ayrıldıktan sonra ne yapacağını şaşırır. Her zaman bir depresif hale bürünme durumu başlar. En önemlisi, ilk başlayan olay tedirginlik ve korku olduğu için belli bir zaman sonra tepki göstermeye başlar. Evden atılmış köpekler, kendilerini korumak zorunda. Gerginlik zaman içinde saldırganlığa dönüşüyor bu da insanlar tarafından onlara daha kötü davranılmasıyla sonuçlanıyor. ve gitgide psikolojileri bozularak bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar' ifadelerini kullandı.

ŞİDDETLE KARŞILAŞINCA YA KAÇACAK YA ISIRACAK

Dr. Ekici hayvanların zarar geleceğini hissettiğinde iki seçenekleri olduğunu, bunların da ya kaçmak ya da ısırmak olduğunu vurgulayarak 'Kaçamazsa mecburen ısırmak zorunda, bu onun doğasıdır. Isırma kısmı başlarsa onu da çabuk öğreneceği için kendisini korumak için bunu sürekli devam ettirecek' dedi.