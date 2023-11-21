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Beylikdüzü'nde bir teknede çıkan yangın söndürüldü

21 Kasım 2023 23:59 , Son Güncelleme: 00:00 Yaşam Haberleri Abone Ol

Gürpınar Balık Hali'nde bağlı bir teknede akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Kabloların tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerince diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Teknede hasar oluştu.