Beylikdüzü'nde bir teknede çıkan yangın söndürüldü
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Gürpınar Balık Hali'nde bağlı bir teknede akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Kabloların tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerince diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Teknede hasar oluştu.
Beylikdüzü'nde bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürpınar Balık Hali'nde bağlı bir teknede akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı.
Kabloların tutuştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerince diğer teknelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Teknede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam