Beylikdüzü'nde Asılsız İhbarlar ve Yemek Siparişleri Kâbusa Dönüştü

Beylikdüzü'nde annesi ve iki çocuğuyla yaşayan Delal Ay'ın evine yaklaşık 1 yıldır asılsız, polis, itfaiye ve ambulans ihbarları yapılıyor, istemedikleri halde eve yemek siparişi getiriliyor. Asılsız ihbarlar karşısında adeta canından bezen Delal Ay, savcılığa başvurarak yardım istedi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde annesi ve iki çocuğuyla yaşayan Delal Ay, son bir yıldır yapılan asılsız ihbarlardan şikayetçi. İlk olarak kızının okuduğu okuldaki öğretmenlere yurt dışı kaynaklı bir telefondan atılan mesajla başlayan ihbarlar zinciri, ardından itfaiye, polis ve yemek siparişi ile devam etti. Geçtiğimiz bir yılda Ay ailesinin evine onlarca kez farklı asılsız ihbarlar nedeniyle polis ve itfaiye ekibi geldi. Bir süre sonra bu ihbarların yerini vermedikleri halde restoranlardan yemek siparişleri aldı. Konuyla ilgili savcılığa şikayette bulunan Delal Ay, çocuklarının psikolojisinin de olumsuz etkilendiğini ifade ederek ihbarı yapan kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Yaşanan süreci anlatan Delal Ay kızının öğretmenlerine ilk olarak mesaj atıldığını ifade ederek, "Kızımın öğretmenlerine mesaj gitmiş, 'bu öğrenciniz diğer arkadaşlarının kimlik bilgilerini sosyal medya da paylaşıyor' diyerek. Sonra aynı anda kızım okuldayken bizim evimize polisler geldi kızımı sordular. Ben de okulda olduğunu söyledim. Aynı anda çocuklarım okuldan geldi ve durumu anlattı. Sonra bunun arkası kesilmedi. Sürekli okula baskılar bütün akrabalarıma mesajlar gayri ahlaki iddialar. Yurt dışı numaralarından mesaj atılıyor" dedi.

"1 yıldır mücadele veriyorum"

Ay, son zamanlarda evlerine asılsız itfaiye ihbarları yapıldığını da kaydederek, "Günde birkaç kez polis baskınları oldu. Bütün kurumlardan geldiler. 7 gün 24 saat boyunca asılsız yemek siparişleri vermeye başladılar. Nefes aldırmıyorlar bize. Çaresiz kaldım, mahkemeye verdim mahkeme sonuçsuz kaldı delil yetersizliğinden dolayı. Tekrar dilekçe verdim bu şahsın bulunması. Benim çocuklarımın psikolojisi etkilendi. Amaç ne bilmiyorum ben bu yüzden basından ve mahkemeden yardım istedim. Bahane kızım ama amaçları nedir bilmiyorum şu anda benim çocuklarım psikolojik tedavi görüyor. 1 aydır da itfaiye ihbarları başladı. 2 günde bir itfaiye geliyor ambulans geliyor. Ben bir anne olarak mahkemede sonuç vermeyince artık gerçekten basında duyulsun istedim. 1 yıldır kendi başıma mücadele veriyorum hiçbir sonuç çıkmıyor" diye konuştu. - İSTANBUL