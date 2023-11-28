Beylikdüzü'nde Ahşap İmalathanesinde Yangın Çıktı

Özcan KILIÇ / İSTANBUL, BEYLİDÜZÜ'nde ahşap imalathanesi olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, 08.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde ahşap imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenilen 3 katlı iş yerinin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluştu.