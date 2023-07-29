Beylikdüzü'nde 6 yaşındaki çocuğun parmağı yürüyen merdivene sıkıştı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir AVM içerisinde annesiyle birlikte yürüyen merdivene binen 6 yaşındaki çocuk, bir süre sonra annesinin elini bıraktı. Bir an dengesini kaybederek düşen çocuğun parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Olay, 15.30 sıralarında Barış Mahallesi, Adakent Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen merdivenden aşağı inen 6 yaşında ki kız çocuğu, annesinin elini bırakarak indiği sırada dengesini kaybeder düştü. Düşüş anında küçük kızın parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Olayı gören AVM çalışanları hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam