Beylikdüzü'nde 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde 5 katlı bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

BEYLİKDÜZÜ'nde 5 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yanan dairede hasar oluştu. Dumandan hafif şekilde etkilenen 3 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini olan Salim Saygın, Şofbenden olduğunu söylüyorlar, biz de kesin bilmiyoruz dedi.