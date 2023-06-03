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Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kıyıya yanaştırıldı.

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek marinaya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Yaşam

Beylikdüzü İstanbul Marina Yaşam Haberler

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