Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kıyıya yanaştırıldı.

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek marinaya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.