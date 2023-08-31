Beylikdüzü Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.