Beylikdüzü Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
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Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, West İstanbul Marina açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek marinaya yanaştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Yaşam