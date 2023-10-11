Beykoz Riva Sahili'nde kaybolan genç defnedildi

BEYKOZ Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 gençten biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Emrah Dinçer, bugün öğle namazının ardından Beykoz Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Fatih Yastıkkaya için ise arama çalışmaları devam ediyor.

BEYKOZ Riva Sahili'ne balık tutmak için giden ve dalgalara kapılarak kaybolan 2 gençten biri olan Emrah Dinçer'in cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Emrah Dinçer, bugün öğle namazının ardından Beykoz Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beykoz Riva Sahili'nde meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelen Fatih Yastıkkaya ve Emrah Dinçer, şiddetli rüzgarın da etkisiyle dalgalara kapılarak kayboldu. Önceki gece boyunca helikopter destekli arama çalışmaları yapılmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hız kazanan arama çalışmalarına Kıyı Emniyet Müdürlüğü ve İBB Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de katılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda dün sabah saatlerinde kaybolan gençlerden Emrah Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Emrah Dinçer'in cenazesi bugün Beykoz'da bulunan Şeref Yıldız camisine getirildi. Dinçer, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenlerinin göz yaşlarıyla, Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fatih Yastıkkaya için ise arama çalışmaları devam ediyor.