Beykoz'da tek katlı ev alev alev yandı
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Beykoz'da tek katlı evde çıkan yangında can kaybı ve yaralı olmazken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Beykoz'da tek katlı ev alev alev yandı
İSTANBUL - Beykoz'da tek katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevlerin tüm evi sardığı yangında can kaybı ve yaralı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Göndere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki tek katlı bir evde elektrik kaynaklı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.