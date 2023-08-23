Beykoz'da Kundaklanan Ahşap Ev İkinci Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Beykoz'da iki ay önce kundaklandığı belirtilen ahşap ev, çıkan ikinci yangında kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Evde inceleme yapan polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Ev sahibi ise yangının nedenini bilmediğini ve güvenlik kameralarını kontrol edeceklerini söyledi.

Beykoz'da iki ay önce kundaklandığı belirtilen ahşap ev, çıkan ikinci yangında kullanılamaz hale geldi.

Mahmutşevketpaşa Mahallesi Yeni Riva Yolu'ndaki ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmasının ardından itfaiye kullanılamaz hale gelen evde, polis de bölgede inceleme yaptı.

"Kundaklamadan sonra iki kamera taktırdım"

Komşuların bilgi vermesiyle evine gelen Nurettin Öztürk, eşinin yurt dışında olduğunu, bir süredir evde yalnız yaşadığını, yangın sırasında ilçe merkezinde olduğunu söyledi.

Evinin 17 Haziran'da kundaklandığını, emniyet soruşturmasının devam ettiğini anlatan Öztürk, "O yangında patlayan su borusu alevlerin etkisini azaltmıştı. Ben de yangına yetiştim söndürdüm ama bu sefer denk gelemedim. Yangının nedenini bilemiyorum." dedi.

Geldiğinde evini alevler içinde gördüğünü aktaran Öztürk, "Neticesi araştırmalardan sonra belli olacak. Kundaklamadan sonra iki kamera taktırdım. Güvenlik kameralarına da bakacağız, bir şey varsa ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, evindeki hasarın büyük olduğunu, onarım tamamlanıncaya kadar aynı bölgede oturan çocuklarının yanında kalacağını kaydetti.