Beykoz'da Hafif Ticari Araç Kafeye Girdi

BEYKOZ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, kafede hasar meydana geldi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 BAM 018 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kafeye girdi. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi edildi. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, hafif ticari araç çekici ile kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.