Beykoz'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Beykoz'da, Anadolu Feneri'ne yakın makilik alanda çıkan yangın, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2,5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Beykoz'da, makilik alanda çıkan yangın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Feneri'ne yakın makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ekip, 2 arazöz, itfaiye ekipleri ile helikopter sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında 2,5 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü ve alevlerin ormana sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenildi.