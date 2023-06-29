Beyazsu'da Bayram Yoğunluğu: Araç Kuyruğu 20 Kilometreyi Aştı
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Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında bulunan Beyazsu piknik ve mesire alanında bayram yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tatili fırsat bilen binlerce vatandaşın akınına uğrayan Beyazsu'da tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
Beyazsu'da bayram yoğunluğu, araç kuyruğu 20 kilometreyi aştı
MARDİN - Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında kalan Beyazsu piknik ve mesire alanında bayram yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Mardin, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır illerinden 9 günlük tatili fırsat bilenlek gelen binlerce vatandaş Beyazsu'ya akın etti.
Bayramın birinci gününden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle Nusaybin - Midyat Karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, Beyazsu'da bulunan tüm tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştığı ifade edildi. İpek yolunda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu görüldü. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi.