Besni Kaymakamı Çağlar Partal, bina yıkımlarını inceledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam eden bina yıkımları Kaymakam Çağlar Partal tarafından yerinde incelendi. Ağır hasarlı yapıların yıkımlarının devam ettiği ilçede çalışmalar hızla sürüyor.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçede devam eden bina yıkımlarını yerinde inceledi.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerden bir tanesi olan Adıyaman'da binlerce vatandaş enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmiş ve binlerce yapı ise yıkılmıştı. Depremde çökmeyen ama ağır hasar alan yapılar ise yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından yıkımına başlandı.

Ağır hasarlı yapıların yıkımlarının da gerçekleştiği Besni ilçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Kaymakam Çağlar Partal, bu çalışmaları yerinde inceledi. İlgili firma görevlilerinden bilgi alan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, depremin yaralarını sarmak için canla başla çalıştıklarını vurguladı. - ADIYAMAN