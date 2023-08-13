Besni'de traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti
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Besni'de yaşanan traktör kazasında, Mitat Şahin idaresindeki traktör şarampole devrildi. Şahin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Besni'de şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mitat Şahin idaresindeki 06 MKT 27 plakalı traktör, Pınarbaşı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Yaşam