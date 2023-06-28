Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza: Otomobil Kadına Çarptı

Kazayı gören Hasan Arpacı ise, "Biz içeride oturuyorduk, çay içiyorduk bahçede. Bir ses geldi. Kafamı çevirdim kadını gördüm, arabadan fırladı sandım. Bize soruyorlar karşıya nasıl geçeriz diye, Burada bir geçiş metro var ilerde, bir de ilerde yine ışıklar var. Mesafe bayağı fazla olduğu için, insanlar burada bir tane delik var oradan hemen karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bu da tehlikeye sebep oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam