Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Beşiktaş'ta bir sürücünün makas atarak ilerlemesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında O-2 Karayolu Ankara istikametinde makas atarak ilerleyen otomobil, trafiğin yavaşladığı Karanfilköy Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi nedeniyle Caner Çiftçi'nin kullandığı 34 RU 2409 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, servis minibüsüne arkadan vurdu. Servis minibüsü ise, önce bariyere ardından da önündeki 2 hafif ticari araca çarptı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından, makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı. Kazada, 34 Ru 2409 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarından inerek yardıma koştu. Otomobildeki 3 kişi, vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sürücü Caner Çiftçi ile arka koltukta oturan bir kişi ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön tarafında sıkışan sürücü ile arkasında oturan kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

KAZA NEDENİYLE ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

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