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Beşiktaş'ta Yol Verme Tartışması Kaza İle Sonuçlandı

Beşiktaş'ta seyir halindeyken başka bir araç sürücüsü ile yol verme tartışmasına giren kişinin kullandığı araç refüje çarparak devrildi. Olayda yaralanan olmazken, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre aksadı.