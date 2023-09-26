Beşiktaş'ta Tekne Alabora Oldu: Suya Düşen 4 Kişi Kurtarıldı
Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne alabora oldu. Suya düşen 4 kişi çevredeki teknelerde bulunanların yardımıyla denizden çıkarıldı.
Beşiktaş'ta tekne alabora oldu: Suya düşen 4 kişi çevredeki teknelerde bulunanların yardımıyla kurtarıldı
İSTANBUL - Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne alabora oldu. Suya düşen 4 kişi diğer teknelerde bulunanların yardımıyla denizden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu'nda eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevredeki tekneler suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınarak kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam