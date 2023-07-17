Beşiktaş'ta Park Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Düştü

Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin üzerine ağacın bir kısmı devrildi. İtfaiye ekipleri ağacın dalını keserek otomobilin üzerinden kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

BEŞİKTAŞ'ta park halindeki otomobilin üzerine ağacın bir kısmı devrildi. İtfaiye ekipleri ağacın dalını keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.

Olay, Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 34 GGE 808 plakalı otomobilini evinin önüne park eden sürücü, sabah işe gitmek için evinden çıktığında otomobilin üzerine ağacın bir kısmının devrildiğini gördü. Otomobilin sahibi durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın dallarını keserek otomobili bulunduğu yerden kurtardı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.