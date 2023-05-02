Beşiktaş'ta intihar girişimi

Olay, Beşiktaş Şehit Asım Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binada saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katındaki, yangın merdivenlerine çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Demirlerden bir kişinin sarktığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yere hava yastığı açtı. Merdivenlerdeki Yusuf Kılıç, ekiplerin ikna çabalarına rağmen bir iş yerinin tentesine atladı. Yaralanan Kılıç, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevrede toplananlardan bazıları intihar girişimini izlerken bazıları da o anları cep telefonu ile görüntüledi. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam