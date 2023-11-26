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Beşiktaş'ta Fırtına Sonucu İş Yerinin Bodrum Katı Sular Altında Kaldı

Beşiktaş'ta etkili olan fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi ve bir iş yerinin bodrum katı deniz suyuyla doldu. İş yerinin kazan dairesine dolan su, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.