Beşiktaş'ta Fırtına Sonucu İş Yerinin Bodrum Katı Sular Altında Kaldı
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Beşiktaş'ta etkili olan fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi ve bir iş yerinin bodrum katı deniz suyuyla doldu. İş yerinin kazan dairesine dolan su, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Ortaköy'de dalgaların getirdiği deniz suyu, iş yerinin bodrum katındaki kazan dairesine doldu. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesine dolan su, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam