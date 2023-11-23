Beşiktaş'ta Baygın Halde Bulunan 85 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Beşiktaş'ta komşularının ulaşamadığı 85 yaşındaki kadın, itfaiye ve polis tarafından baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta komşularının bir süredir ulaşamadığı 85 yaşındaki kadın için polis ve itfaiye harekete geçti. İtfaiye ve polis pencereden girdiği evde kadını baygın halde buldu. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Vişnezade Maçka Meydanı Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında dün sabah saatlerinde meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan emekli öğretmen Sebahat Saka'ya 21 Kasım Salı akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye merdiveni ile dairenin penceresinden giren ekipler 85 yaşındaki Sebahat Saka'yı banyoda baygın halde buldu. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Taksim eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emekli öğretmenin banyoda düştüğü ve bayıldığı öğrenildi.