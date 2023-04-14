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Berlin'de öldürülen taksici Samsun'da toprağa verildi

Berlin'de öldürülen taksici Samsun'da toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Almanya'nın Berlin kentinde öldürülen taksici Mustafa Akan, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye yakınları ve sevenleri katıldı.

BERLİN'de boğazı kesilmiş olarak bulunan taksici Mustafa Akan,(49) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'nın Berlin kentinde geçen 6 Nisan'da aracına aldığı müşteri tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Akan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Akan, bugün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Çarşamba ilçesine bağlı Sefalı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Akan'ın yakınları ve sevenleri katıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Çarşamba Almanya Berlin Samsun Yaşam Haberler

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