Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Vatandaşlar, Belen ilçesinde alternatif yolların olmamasının trafik kazalarına neden olduğunu belirtti.

Hatay'ın Belen ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförlüğü yapan Şevket Uzunay (68) yolun karşısına geçmek istediği sırada tır çarptı. Ağır yaralanan Uzunay, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar Belen ilçesinde alternatif yollar olmadığı için her yıl onlarca kişinin trafik kazasından öldüğünü öne sürdü. - HATAY