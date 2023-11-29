Belen ilçesinde araç yangını

Hatay'ın Belen ilçesinde bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç seyir halindeyken motor bölümünden alevler çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Belen ilçesine bağlı Devlet Hastanesi mevkinde bir araçta yangın çıktı. Araç seyir halde ilerlerken motor bölümünden alevler çıktı. Yangını gören araç sahibi, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını, kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkan yangında araç, kullanılamaz hale geldi. - HATAY