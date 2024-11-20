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Belaruslu Dağcı İkiz Kız Kardeş Bulundu

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Niğde'nin Aladağlar bölgesinde kaybolan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, sağ olarak bulundu. Arama çalışmalarının 2'nci gününde ulaşılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1) BELARUSLU DAĞCI İKİZ KIZ KARDEŞ BULUNDU ; SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina (36) ve Maryıa İvankova, arama çalışmalarının 2'nci gününde saat 16.50 sıralarında Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde sağ olarak bulundu. İkiz kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

--BİLGİ İÇİN--

ADNAN ÇELEBİ

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2) ŞELALEYİ ÖLDÜREN ESKİ ERKEK ARKADAŞI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin A. (45) emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Belaruslu Dağcı İkiz Kız Kardeş Bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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