Beijing'de Güz Ortası Festivali için çiçek süslemeleri sergileniyor

Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda bulunan 18 metre yüksekliğindeki çiçek sepeti ve Chang'an Bulvarı boyunca sergilenen diğer çiçek süslemeleri, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilleri yaklaşırken ilgi odağı oldu.