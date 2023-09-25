Beijing'de Güz Ortası Festivali için çiçek süslemeleri sergileniyor
Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda bulunan 18 metre yüksekliğindeki çiçek sepeti ve Chang'an Bulvarı boyunca sergilenen diğer çiçek süslemeleri, Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilleri yaklaşırken ilgi odağı oldu.
BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Tian'anmen Meydanı'nda bir "çiçek sepeti" görülüyor, 25 Eylül 2023.
Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilleri yaklaşırken, Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda bulunan 18 metre yüksekliğindeki çiçek sepeti ve Chang'an Bulvarı boyunca sergilenen diğer çiçek süslemeleri ilgi odağı oldu. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Yaşam