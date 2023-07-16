Bedensel Engelliler Aşkla Evlendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezinde tanışıp aşık olan bedensel engelliler Çiğdem Kesici (46) ile Orhan Dağdeviren (42), yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çift, birlikte hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezinde tanışıp aşık olan bedensel engelliler Çiğdem Kesici (46) ile Orhan Dağdeviren (42), yapılan düğünle dünyaevine girdi. Çift, birlikte hayata tutunmaya çalıştıklarını söyledi.İlçenin Dize Mahallesi'nde yaşayan Çiğdem Kesici, henüz 15 yaşındayken belindeki tümör nedeniyle ameliyat oldu. Orhan Dağdeviren ise köyde çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken, tabancayla belinden yaralandı. Tedavi gören Kesici ve Dağdeviren, belden aşağı felçli kaldı. Fizik tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezinde tanışıp, aşık olan engelli çift, evlenmeye karar verdi. Çift, Buşbulak köyünün Yoncalık mezrasında 7 ay önce yapılan düğünle dünyaevine girdi.

'BİRBİRİMİZE AŞIK OLDUK'

Çiğdem Kesici, Uzun süredir fizik tedavi görüyorum. Orda tanışıp birbirimize aşık olduk. Sonra de evlenmeye karar verdik. Herkes bize 'evlenemezsiniz, beraber yapamazsınız. İkiniz hasta ve engellisiniz' dedi. Ama biz kimseyi dinlemedik. Çünkü birbirimize aşık olmuştuk. 7 ay önce düğünümüzü yaptık. Şimdi çok mutluyuz. Tekerlekli sandalyemizle birbirimizle dolaşıyoruz. Sonra da beraber evimize geliyoruz. Çok mutluyuz dedi.

'MUTLULUĞUMUZ, DÜNYA'YA BEDEL'

13 yıl önce kavgayı ayırmaya çalışırken beline isabet eden mermi ile felçli kalan Orhan Dağdeviren ise O günden bugüne tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Fizik tedavi görüyorum. Gittiğim rehabilitasyon merkezinde eşimle tanıştım. Birbirimizi beğendik ve ailesinden istedim. 7 ay önce düğünümüzü yaptı. Şimdi oturduğumuz kiralık evde mutlu bir hayat yaşıyoruz. Mutluluğumuzu dünyaya değiştiremeyiz diye konuştu. (DHA)