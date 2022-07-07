Bebekleri Uyutmanın En Kolay Yolu

Son zamanlarda ailelerin bebeklerini kolayca uyutamamaları büyük sorun haline geldi. Bunun için uyku eğitimi çocukların uyku alışkanlıklarını kaliteli hale getirmek için yapılan bir program olup ailelerinde bu kurallara uyması gerekiyor.

BEBEKLERİ UYUTMANIN RİTÜELLERİ

Uyku uzmanı Esra Şimşek Teymur, kaliteli bir uyku için öncelikli adımın emzik, biberon ya da sallayarak uyutma gibi çeşitlerin olmaması gerektiğini belirtti. Uyku sistemini anlatan Teymur, "Öncelikle üç haftaya yayıyoruz. Üç haftanın birinci haftasındabebeğimizi destekli uyutuyoruz" dedi. Ardından da ifadelerine desteksiz uyku aşamasına geçildiğini ekledi.

UYKU ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

"Bebeğin doğumundan itibaren banyo ya da duş aldırılarak suyla temas etmesini istiyoruz" diyen uyku uzmanı, daha büyük bebekler için ise parkta yorduktan sonra biraz daha hareket kazandırarak eve getirip banyolarını yaptırıp sonrada kitap, müzikeşliğinde uyuyabilecek olmasını belirtti. Şimşek, esneme, göz kaşıma, kulağını kaşıma, halsizleşme bunları gördüğünüzde bebeklerinizi uyutabilirsiniz ifadesini de ekledi.