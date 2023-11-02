Bebek'te otobüsteki bir yolcu, diğer iki kadın yolcunun aralarında yüksek sesle konuşmasından rahatsız olunca ortalık karıştı. Kadınlar kendilerini uyaran adama tepki göstererek, 'Sessiz gitmek istiyorsan taksiye binersin, paşa paşa gidersin' dedi. Yaşanan tartışma bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bebek'te otobüste 'sessiz ol' tartışması kamerada: "Paşa paşa taksiye bin o zaman"

İSTANBUL - Bebek'te otobüsteki bir yolcu, diğer iki kadın yolcunun aralarında yüksek sesle konuşmasından rahatsız olunca ortalık karıştı. Kadınlar kendilerini uyaran adama tepki göstererek, "Sessiz gitmek istiyorsan taksiye binersin, paşa paşa gidersin" dedi. Yaşanan tartışma bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Bebek sahil yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre, otobüs kullanan bir yolcu, önünde oturan iki kadının yüksek sesle konuşmasından dolayı rahatsız oldu. Rahatsızlığını dile getiren yolcu ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Seslerin arttığı tartışma esnasında kadın yolculardan birisi tartıştığı yolcuya, "Sessiz gitmek istiyorsan taksiye binersin, paşa paşa gidersin" dedi. Bunun üzerine yolcu, "Ben sizin kadar zengin değilim, ver paramı gideyim" cevabını verdi. Araya otobüs şoförünün girmesiyle tartışma son buldu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.