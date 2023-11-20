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Bazı Karayolları Ulaşıma Kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bingöl-Erzurum devlet yolu ile Ardahan-Göle ayrımı-Yalnızçam-Artvin il sınırı-Ardanuç yolunun bazı kesimlerinin yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.