Bayrampaşa'da Yüzme Havuzunda Hareketsiz Halde Bulunan Lise Öğrencisi Yaşamını Yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde üye olan lise öğrencisi Emirhan Erdönmez, yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastanede tedavi gören Erdönmez, yaşamını kaybetti. Polis, spor kompleksindeki görevlilerin ifadesine başvurdu.

Bayrampaşa'da yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksine üye olan lise 4. sınıf öğrencisi Emirhan Erdönmez (17), salı günü sabah seansında kompleksteki yüzme havuzuna girdi.

Erdönmez, bir süre sonra görevliler tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalesi yapılan Erdönmez, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybeden Erdönmez'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İşlemleri tamamlanan gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, defnedilmek üzere Arnavutköy Baklalı Mahallesi'ne götürüldü.

Polisin, spor kompleksindeki görevlilerin ifadesine başvurduğu öğrenildi.