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Bayrampaşa'da Vatandaşın Tehlikeli Durma Mücadelesi

Bayrampaşa'da seyir halindeki bir tırın dorsesi yerinden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Bir vatandaş, eliyle dorseyi durdurmaya çalıştı ve bariyere çarparak durabilen dorsenin arkasından gelen sürücüler tehlike yaşadı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.