Bayrampaşa'da Vatandaşın Tehlikeli Durma Mücadelesi
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Bayrampaşa'da seyir halindeki bir tırın dorsesi yerinden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Bir vatandaş, eliyle dorseyi durdurmaya çalıştı ve bariyere çarparak durabilen dorsenin arkasından gelen sürücüler tehlike yaşadı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bayrampaşa'da bir vatandaşın seyir halindeki tırdan ayrılarak trafiği tehlikeye düşüren dorseyi eliyle durdurmaya çalışması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, otogar yolunda seyreden bir tırın dorsesi yerinden çıkarak akan trafikte geriye doğru gitmeye başladı.
Bu sırada yola giren bir kişi ters yöne doğru ilerleyen dorseyi eliyle durdurmaya çalıştı. Bariyere çarparak durabilen dorsenin arkasından gelen sürücüler tehlike yaşadı.
Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Bu arada, yola giren kişinin tırdan ayrılan dorseyi eliyle durdurmaya çalıştığı anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasınca görüntülendi.