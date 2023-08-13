Bayrampaşa'da Parkta Ölü Bulunan Kedilerin Zehirlendiği İddia Edildi

Bayrampaşa'da bir parkta vatandaşlar tarafından ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi. Köpeğini parka getiren bir vatandaş, 2 yavru kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAYRAMPAŞA'da bir parkta vatandaşlar tarafından ölü bulunan kedilerin zehirlendiği iddia edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, köpeğini parka getiren Havva Yangel, 2 yavru kediyi ölü buldu. Yangel, kedilerin zehirlenerek öldürüldüklerini iddia etti.

"NE İSTİYORLAR BİLMİYORUM" Havva Yangel, "Ben de öyle birşey duydum. Onlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Şu an gerçekten kalbim yerinden çıkacak gibi. Ağzı dili olmayanlardan ne istiyorlar bilmiyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Benim de Alman kurdum var. Onu parka getirdim. Parka gelince gördüm. Böyle birşey yapanlar insan değiller. Eğer bu sokakta yapıldıysa o yapanları buluruz" dedi.