Bayrampaşa'da Hafriyat Kamyonu Kazası

BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyonun çarptığı kadını görenler, yardıma koştu. Tekerleğin altında kalan kadını olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı kadına ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının karşıdan karşıya geçmeden önce hafriyat kamyonu sürücüsüne durması için işaret yaptığı, hafriyat kamyonunun durduğu, ancak kadın henüz karşıya geçemeden kamyonun yeniden hareket ettiği bu sırada da kadına çarptığı anlar görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.