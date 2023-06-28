Bayramın ilk gününde vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kesen vatandaşlar kendisini sokağa attı. Büyükçekmece Sahili'nde halk plajına gelen yüzlerce vatandaş, sıcak havanın ve bayramın tadını denize girerek çıkardı. Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayan vatandaşlar serinlemek için halk plajlarını tercih etti. Bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesen vatandaşlar soluğu Büyükçekmece Sahili'ndeki halk plajında aldı. Yüzlerce vatandaş, sıcak havanın ve bayramın tadını denize girerek çıkardı. Yaşanan kalabalık dron ile havadan görüntülendi.