Bayramiç'te Kurtuluş Parkı yoğun ilgi görüyor

Bayramiç Belediyesi'nin geçen nisan ayında hizmete açtığı 22 Eylül Kurtuluş Parkı, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. Park, yaz akşamlarının buluşma noktası haline geldi ve çocuklu ailelerin de öncelikli tercihi oluyor. Ayrıca düğün ve nişan organizasyonları için de tercih edilen mekan, temmuz ayından itibaren konuklarını ağırlamaya başlayacak.

Bayramiç Belediyesi'nin, geçen nisan ayında hizmete açtığı 22 Eylül Kurtuluş Parkı, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor.

Bayramiç Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısında hizmete sunulan 22 Eylül Kurtuluş Parkı, yaz akşamlarının buluşma noktası oldu. Okulların organize ettiği programlar, doğum günleri ve özel kutlamalar için de tercih edilen mekan, çocuklu ailelerin de öncelikli tercihi oluyor. İçerisinde aşevi, gelin odası, kafe ve çocuk oyun alanı barındıran 22 Eylül Kurtuluş Parkı, temmuz ayından itibaren düğün ve nişan organizasyonlarında da konuklarını ağırlamaya başlayacak.